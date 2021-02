Schnee-Chaos und Minusgrade: Bundesliga-Duell zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen droht Absage

"Wir werden um 9 Uhr eine Platzbegehung machen", erklärte Daniel Mucha, Leiter Medien und Kommunikation von Arminia Bielefeld, gegenüber dem SPORT BUZZER. Schon am Freitag war der angekündigte Wintereinbruch mit Schneechaos und Minustemperaturen bei den Ostwestfalen kein großes Thema. "Das Spiel wird für beide Mannschaften sehr wichtig. Wir müssen mit den Bedingungen klarkommen - mit dem Gegner und mit dem Wetter", sagte Neuhaus. Derzeit werden Tiefstwerte von bis zu minus 9 Grad am Sonntagabend für möglich gehalten.

Zum Abschluss des 20. Spieltages am Sonntag (18 Uhr/Sky) steht Aufsteiger Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen unter Druck. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Frankfurt und beim 1. FC Köln ist die Lage der Ostwestfalen bedrohlich. Auch die Bremer dürfen sich trotz einer bislang einigermaßen stabilen Saison nicht zu sicher fühlen. Doch kann diese Partie wie geplant am Sonntag überhaupt stattfinden? Nach dem Wintereinbruch in der vergangenen Nacht droht eine Absage.

Schuld an den aktuellen Wetter-Bedingungen ist eine ganz besondere Grenzwetterlage, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Und jetzt droht in der Bundesliga sogar eine Absage. "Es ist alles klar in der Spielordnung geregelt", sagt DFL-Sprecher Marcel Friederich dem SPORTBUZZER: "Die Entscheidungen über eine mögliche Absage werden individuell vor Ort getroffen."