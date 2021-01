Schnee-Chaos in Madrid: Atletico-Spiel fällt aus – Real steckt im Flugzeug fest

Sturmtief "Filomena" wirbelt auch den spanischen Fußball durch: Das Heimspiel von Atlético Madrid am Samstag in der spanischen La Liga fällt aus. Die Gäste von Athletic Bilbao konnten wegen des Winterwetters nicht anreisen. Der Flughafen der spanischen Hauptstadt war zwischenzeitig sogar geschlossen. Zudem hätten die schlechten Verhältnisse auf den Straßen auch die Sicherheit der eigenen Mannschaft, der Schiedsrichter und der Vereinsmitarbeiter beeinträchtigt, schrieb Atlético auf seiner Homepage am Samstag. Der Nachholtermin soll in den kommenden Tagen durch die Liga bekanntgegeben werden.

