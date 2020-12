Schneider-Klartext: Schalke-Krise "kolossal belastend" – Eingeständnis im Fall Wagner

Verpasst der FC Schalke 04 auch am Sonntag im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) einen Sieg, dann verlängert sich die Serie ohne dreifachen Punktgewinn auf 27 Partien - und rückt damit dem historischen Bundesliga-Negativrekord von Tasmania Berlin (31 Spiele) gefährlich auf die Pelle. Dass die Krise des Traditionsvereins kaum mehr fassbare Dimensionen angenommen hat, ist längst auch den handelnden Personen anzumerken. Jochen Schneider sprach nun in einem Interview mit der Bild am Sonntag darüber. Er merke, "wie die Situation mein komplettes Leben belastet" , erklärte der Sportvorstand von S04.

Das Leben leide "darunter, wenn man in so einer langen Serie der Erfolglosigkeit steckt", sagte Schneider. "Das betrifft jeden Fan und jeden, der für diesen Klub arbeiten darf. Es ist schon kolossal belastend." Am Sonntag soll den Knappen ausgerechnet beim Ex-Klub von Trainer Manuel Baum die Wende gelingen. Der Coach der Schalker stand von 2016 bis 2019 bei den bayerischen Schwaben an der Linie - und steht nur drei Monate, nachdem er Schalke übernahm, schwer unter Druck. In seinen ersten acht Ligaspielen konnte Baum nur 0,38 Punkte pro Spiel sammeln. Muss der 41-Jährige um seinen Job zittern? Von einer Mindest-Punktzahl, die Baum an den kommenden drei Spieltagen vor der Weihnachtspause holen müsse, wollte Schneider nichts wissen, stellte jedoch die Bedeutung der kommenden Partie heraus: "Für mich geht es jetzt nicht um die drei Spiele als Block, es geht jetzt allein um die Partie in Augsburg", sagte er. "Nur darauf liegt unser Fokus."