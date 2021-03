Schneider-Nachfolger fix: Peter Knäbel wird neuer Sportvorstand von Schalke 04

Nach dem wochenlangen Hin und Her um Wunschkandidat Ralf Rangnick hat der FC Schalke 04 Fakten geschaffen und Peter Knäbel zum neuen Sportvorstand bestellt. Das bestätigte der Tabellenletzte der Bundesliga am Mittwochvormittag. Die Entscheidung des Aufsichtsrats sei einstimmig erfolgt, hieß es in einer Pressemitteilung. Er hatte die Aufgaben zuletzt bereits kommissarisch ausgefüllt.

