Schneider zur Trainer-Frage auf Schalke: Kein Ultimatum für Wagner

Sportchef Jochen Schneider will von einem Endspiel für Schalkes Trainer David Wagner am Samstag in der Bundesliga gegen Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky) nichts wissen. „Ich bin keiner, der öffentlich ein Ultimatum von sich gibt. Das ist nicht meine Art“, sagte Schneider am Mittwoch zu seinen Äußerungen vom Wochenende, als er nach dem 0:8 am ersten Spieltag bei Bayern München eine Reaktion gefordert hatte. „Ich erwarte eine deutliche Leistungssteigerung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelt“, hatte Schneider nach der „indiskutablen Leistung“ in München gesagt.