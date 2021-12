Schneller HSV-Doppelschlag: Hansa Rostock verliert das Nordduell

Der FC Hansa beendet die Hinrunde mit einer deutlichen Niederlage. Ein Doppelschlag des HSV stellte am Sonntag im ersten Zweitligaduell der beiden Nordvereine früh die Weichen. Nach den Treffern von Robert Glatzel (8. Minute) und Ludovit Reis (18.) zur Pause steigerten sich die Rostocker vor 15.000 Zuschauern im Volksparkstadion im zweiten Durchgang zwar, konnten die achte Saisonniederlage aber nicht verhindern. Glatzel machte mit seinem zweiten Treffer zum 3:0-Endstand alles klar (80.). Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel ist seit mittlerweile vier Partien sieglos und trifft im letzten Spiel des Jahres am kommenden Sonntag auswärts auf den Karlsruher SC.

Im ungewohnten Auswärts-Rot und mit drei Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum 1:1 gegen Ingolstadt ging Hansa in das erste Pflichtspiel gegen den HSV nach mehr als 13 Jahren. Nico Neidhart (krank) und Damian Roßbach (Rückenprobleme) wurden in der Viererabwehrkette durch Julian Riedel und Thomas Meißner ersetzt. Im zentralen Mittelfeld erhielt der Ex-Hamburger Hanno Behrens den Vorzug vor Bentley Baxter Bahn, der als Nachwuchskicker ebenfalls das HSV-Trikot trug. Offensivmann Nik Omladic (Fußprobleme) fehlte wie zuletzt in Paderborn und gegen Ingolstadt verletzungsbedingt.