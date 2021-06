Der schnellste Deutsche kommt aus Leipzig: Marvin Schulte auf der Suche nach dem Adrenalinkick

Leipzig. Erstmals seit der Wiedervereinigung trägt der schnellste Deutsche das Leipziger Trikot. Marvin Schulte (22) vom SC DHfK rannte bei den Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig in 10,19 Sekunden auf den 100-Meter-Thron, nachdem 2020 sein Leipziger Trainingskamerad Deniz Almas für den VfL Wolfsburg triumphiert hatte.

Herr Schulte, wie wichtig ist es, dass der Titel in der Trainingsgruppe geblieben ist?

Der Leipziger Deniz Almas holt sich bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig den Titel im Sprint über 100 Meter. © dpa

Das kam aus jeder Richtung: aus unserer Gruppe, anderen Vereinen, den Medien. Es ist erstaunlich, wie cool ich damit umgegangen bin. In der Jugend war ich immer extrem aufgeregt, jetzt mache mir nicht mehr Druck als nötig. Aufs Finale habe ich mich einfach gefreut, Adrenalin hat man ja automatisch. Du kannst nicht frei laufen, wenn du vorher Panik oder Angst hast. Ich habe einfach meine Abläufe umgesetzt und die Puzzlestücke zusammengelegt, obwohl ich nach dem Start etwas ins Straucheln gekommen bin. Dann bin ich einfach durchgeballert.

Die war nicht so dolle, weil sie auf dem Aufwärmplatz stattfinden sollte. Ich war aber schon zur Dopingkontrolle und habe meine Medaille später nur abgeholt. Der schönste Moment war der Zieleinlauf. Obwohl es nur eine Hundertstel Vorsprung war, wusste ich: Ich habe gewonnen.

Hat die neue Sprinter-Generation nun die Macht übernommen?

Ja, das ist ein sehr wichtiges Zeichen für Tokio und die kommenden Jahre. Bei der EM 2022 in München sind die Chancen für unsere Staffel sicher besonders groß. Auf den ersten vier Plätzen stand fast ein U23-Quartett. Wir hatten schon bei der Team-EM eine sehr junge Staffel am Start und gewonnen – auch durch den super Wechsel von Niels-Torben Giese auf mich. Die Staffelnominierung für Tokio entscheidet sich in zwei Wochen. Ich bin gespannt. Ich denke: Die Schnellsten sollten schon dabei sein.