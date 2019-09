Schock bei Leichtathletik-WM: Deutsche Läuferin Alina Reh bricht bei 10.000-Meter-Lauf zusammen

Das war ein Schock bei der Leichtathletik-WM in Doha! Alina Reh brach nach 17 Minuten auf der Bahn zusammen - und blieb scheinbar mit Magenkrämpfen auf dem Boden liegen. Ersthelfer mussten die 22-Jährige mit einem Rollstuhl von der Bahn im Khalifa National Stadion in die Stadionkatakomben schieben.

Zu diesem Zeitpunkt des Rennens war Reh bereits weit zurückgefallen. Dabei führte sie in den ersten Runden das Feld an - bis die Afrikanerinnen ernst machten und das Tempo mächtig anzogen. Reh konnte dann nicht mehr mithalten und hatte sich scheinbar bei recht angenehmen Temperaturen im Stadion vollkommen übernommen.

Reh hatte vor dem Rennen angekündigt, "mitzuschwimmen" und "am Ende ein paar Leute hinten einzusammeln. Ich liebe das Laufen und mein Ziel ist es, zu schauen, wie weit ich kommen kann und mich an die Grenzen zu bringen", sagte Reh. Am Samstagabend ging sie wohl sogar darüber hinaus.