Schock für Deutschen Skiverband: Alpin-Ass Thomas Dreßen muss operiert werden - Saison-Aus droht

Bittere Nachricht für den deutschen Skiverband! Thomas Dreßen muss bereits am Donnerstag an der Hüfte operiert werden, teilte er selbst am Mittwoch in einem Pressetalk des DSV mit. "Ich habe längere Zeit schon Probleme mit der Hüfte", sagte der Bayer. Diese wurden nun zu groß und er musste sogar das Trainingslager in Copper Mountain frühzeitig abbrechen.

Laut Dreßen selbst muss ein freier Gelenkskörper in der Hüfte entfernt werden. Erst während der Operation wird sich dann herausstellen, ob er weitere Maßnahmen getroffen werden müssen. Auf jeden Fall muss sich der Kitzbühel-Sieger dann in eine Reha begeben, weshalb ein Start in Val d´Isere Mitte Dezember ausgeschlossen ist.