Nach Schock-Diagnose: Leverkusen-Star Florian Wirtz meldet sich erstmals zu Wort

Rund 25 Minuten lang zeigte Florian Wirtz beim 0:1 von Bayer Leverkusen im Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Köln sein Können, leitete die gefährlichsten Angriffsaktionen seiner Mannschaft ein. Dann fiel er im Zweikampf mit Luca Kilian zu Boden, musste raus und erhielt bei einer MRT-Untersuchung die bittere Diagnose: Kreuzbandriss und monatelange Zwangspause. Nun hat sich der 18-Jährige erstmals zu Wort gemeldet. "Vielen Dank für all die Genesungswünsche, Nachrichten und Anrufe die mich in den letzten Stunden erreicht haben", erklärte Wirtz in einem Instagram-Post.

Der Zuspruch von vielen Seiten nehme er wohlwollend zur Kenntnis, wie er weiter ausführte. "Es tut gut zu wissen und gibt mir Kraft, dass so viele an mich denken", so Wirtz, der bislang eine Top-Saison unter dem Bayer-Kreuz gespielt hatte: In 30 Pflichtspielen gelangen dem Youngster 24 Torbeteiligungen (sieben Tore, zehn Torvorlagen). Neben vielen Genesungswünschen aus der Fußball-Szene – unter anderem von Bayern-Star Thomas Müller und Köln-Trainer Steffen Baumgart – hatte sich auch Bundestrainer Hans Flick an den verletzten Leverkusener gewandt. Er habe "schon mit ihm telefoniert und versucht, ihm Mut zuzusprechen", ließ Flick via DFB wissen. Der Bundestrainer versuchte, Wirtz in der bisher wohl schwierigsten Zeit seiner steilen jungen Profi-Karriere, "Mut zuzusprechen".

Im September debütierte Wirtz in der DFB-Elf. In vier Partien wurde er bisher eingewechselt. Flicks Anruf zeugt von der enormen Wertschätzung, die der Spielgestalter von Bayer Leverkusen beim Auswahl-Coach genießt. "Florian Wirtz ist eines der größten Talente, das der deutsche Fußball in den letzten Jahren hervorgebracht hat", sagte Flick. "Daher waren wir alle spontan erst mal geschockt, als wir von seinem Kreuzbandriss erfuhren."