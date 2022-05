Hiobsbotschaft für die DFB-Frauen: Spielmacherin Dzsenifer Marozsan fällt mit Kreuzbandriss bei der EM aus

Wegen eines Kreuzbandrisses fällt die deutsche Spielmacherin Dzsenifer Marozsan für die Europameisterschaft vom 6. bis 31. Juli in England aus. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, hat sich die 30-Jährige von Olympique Lyon die Verletzung bereits bei der überraschenden 2:3-Niederlage der deutschen Auswahl in der WM-Qualifikation Mitte April in Serbien zugezogen. Maroszan sei inzwischen operiert worden.

