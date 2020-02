Schock-Diagnose für den FC Bayern: Stürmer Robert Lewandowski fehlt mindestens vier Wochen

Schock für den FC Bayern! Der polnische Stürmer Robert Lewandowski fehlt dem Rekordmeister mindestens vier Wochen. Er verletzte sich beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Chelsea am Schienbein.

"Robert Lewandowski erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des FC Bayern beim FC Chelsea einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk", teilte der FC Bayern am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Das ergab eine Untersuchung beim Mannschaftarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Internationale Pressestimmen: Engländer feiern FC Bayern – Chelsea wird "zerrissen" Das Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern bei Chelsea geriet zum Triumphzug. Die englische Presse zeigte sich begeistert vom FCB und dessen Stars wie Robert Lewandowski, David Alaba und Alphonso Davies. Die Pressestimmen. ©

Anzeige

Lewandowski muss zehn Tage einen Gips tragen, dann soll er wieder ins Aufbautraining einsteigen. Der FC Bayern geht von einer Ausfallzeit von vier Wochen aus. In dieser Zeit stehen das Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea und diverse Bundesliga-Spiele an - und das Duell im DFB-Pokal am kommenden Dienstag beim FC Schalke.

Lewandowski: Comeback gegen den BVB?

Am kommenden Wochenende spielt der FC Bayern bei der TSG Hoffenheim, dann kommt der FC Augsburg. Zudem wird Lewandowski wohl nicht in der Partie gegen Eintracht Frankfurt fehlen. Sein Comeback könnte er dann ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund am 4. April geben.

Lewandowski hatte in dieser Saison bisher überragende Leistungen gezeigt und in den bisherigen 33 Saisonspielen insgesamt 39 Tore geschossen und fünf Vorlagen beigesteuert. Der 31-Jährige traf allein in der Champions League elf Mal. Darunter war sein Treffer zum 3:0 gegen den FC Chelsea - der erste Treffer Lewandowskis in einer K.o.-Runde der Königsklasse seit dem 20. Februar 2018.

Auch Coman fehlt dem FC Bayern

Bitter für Bayern: Auch Kingsley Coman, der gerade erst sein Comeback gegeben hat, verletzte sich gegen Chelsea erneut. Auch er wird gegen die TSG Hoffenheim fehlen. "Kingsley Coman hat eine leichte Zerrung und muss fünf Tage pausieren", erklärte Flick und gab damit zumindest mit Blick auf das Rückspiel gegen Chelsea am 18. März Entwarnung.

Tipp: In der werbefreien und kostenlosen App UFFL News zu Deinem Fußballverein lesen und schreiben.