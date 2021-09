Schock vor Bayern-Spiel: Bochum-Torjäger Simon Zoller verletzt sich im Training schwer

Hiobsbotschaft für den VfL Bochum: Simon Zoller wird aufgrund einer schweren Verletzung in dieser Hinrunde höchstwahrscheinlich kein Spiel mehr bestreiten. Der 30 Jahre alte Stürmer zog sich im Training des Aufsteigers einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie Bochum am Donnerstagnachmittag offiziell mitteilte. Zoller droht damit ein monatelanger Ausfall sowie das Hinrunden-Aus. Anzeige

Wie groß der Stellenwert Zollers für die Bochumer ist, verdeutlicht seine Bilanz in der laufenden Spielzeit. In den bisherigen fünf Pflichtspielen stand der Offensivspieler in allen Partien über die volle Distanz auf dem Rasen, steuerte drei Tore und drei Vorlagen bei. Auch in der vergangenen Saison, in der seine Mannschaft als Tabellenerster der 2. Bundesliga den Sprung ins Oberhaus schaffte, war Zoller eine wichtige Stütze des Teams und absolvierte 32 von 34 möglichen Liga-Partien. Sein Ausfall trifft den VfL schwer.

Bochum-Boss Schindzielorz bedauert schwere Zoller-Verletzung: "Natürlich sehr bitter"

Vor allem, weil für die Bochumer am kommenden Samstag in der Bundesliga ein echtes Highlight ansteht. Der VfL gastiert beim deutschen Meister FC Bayern München (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena. Beide Teams verbindet eine jahrzehntelange Fanfreundschaft. Zoller wäre auch im Spiel gegen den FCB höchstwahrscheinlich gesetzt gewesen.