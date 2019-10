Schock für deutsche Leichtathleten: Sprinterin Tatjana Pinto fällt für Staffel aus

Schon am Mittwoch sorgte die Nachricht im deutschen Team für leichte Nervosität. Ausgerechnet die so zuverlässig schnelle Pinto hatte in ihrem 200-Meter-Halbfinale Probleme mit der Wadenmuskulatur.

Ein Ausfall für die 4x100-Meter-Sprintstaffel um Pinto, Gina Lückenkemper (die nach ihrem 100-Meter-Aus auch leichte Rückenprobleme hatte), Lisa Marie-Kwayie und wohl Yasmin Kwadwo, die in diesem Jahr sogar zu den Medaillenkandidaten zählt, drohte. Doch am Donnerstag gab DLV-Chef-Bundestrainer Alexander Stolpe noch leichte Entwarnung: „Sie haben wieder trainiert, waren auf der Bahn. Ich bin überzeugt, dass wir eine starke Staffel aufbieten können.“

Nun aber die bittere Gewissheit: Pinto kann in der Qualifikation am Freitag (19.40 Uhr) nicht starten. Die muss die Stafffel überstehen um im Finale der Leichtathletik-WM in Doha am Samstag (21.05 Uhr) eine Medaille anzugreifen. Und diese kann sogar goldig glänzen. Denn die Vorleistung in diesem Jahr war fantastisch. Mit 41,67 Sekunden hatten Kwayie, Yasmin Kwadwo, Pinto und Lückenkemper vor gut einem Monat beim Istaf in Berlin eine neue Weltjahresbestleistung aufgestellt. Als schnellste Staffel des Jahres reiste das deutsche Team nach Katar. Allerdings wird das ohne Pinto noch schwieriger als ohnehin.