Schock für Dynamo Dresden: Cheftrainer Markus Kauczinski im Krankenhaus

Dresden. Schock für Dynamo Dresden: Cheftrainer Markus Kauczinski konnte nicht mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Mannheim reisen, sondern musste sich am Montag zu eingehenderen Untersuchungen in die Dresdner Uniklinik begeben. Wie die Schwarz-Gelben am Montagabend mitteilten,hatte der 50-Jährige am Morgen über Unwohlsein und Übelkeit geklagt. Mannschaftsarzt Dr. Onays Al-Sadi, der in dem Krankenhaus als Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Notfallmedizin beschäftigt ist, habe daraufhin alles für eine umgehende Untersuchung in die Wege geleitet.

„Der Zustand von Markus Kauczinski ist aus medizinischer Sicht derzeitig stabil. Nach Eingang der ersten Untersuchungsbefunde ist eine weitergehende Diagnostik notwendig. Hierfür verbleibt der Cheftrainer stationär in Behandlung“, erklärte Dr. Onays Al-Sadi. Kauczinski war am 12. Januar positiv auf Covid-19 getestet worden und musste bis Freitag zehn Tage in einer häuslichen Quarantäne verbringen. Bisher gebe es keine Erkenntnis darüber, dass sein aktueller Gesundheitszustand im direkten Zusammenhang mit der Corona-Infektion steht.

„Wir wünschen ihm erst einmal gute Besserung. Die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben, daher ist es absolut in unserem Sinne, dass in dieser Situation kein Risiko eingegangen wird. Unser Cheftrainer soll sich in Ruhe Zeit nehmen, um sich allen notwendigen Untersuchungen im Universitätsklinikum zu unterziehen, die aus Sicht der behandelnden Ärzte jetzt wichtig sind“, sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker.