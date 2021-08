Schock für Dynamo Dresden: Tim Knipping fällt lange aus

Dresden. Das Befürchtete ist eingetreten: Dynamo Dresden muss mehrere Monate auf Innenverteidiger Tim Knipping verzichten. Der 28- Jährige, bisher einer der Besten im Team, hat sich am Sonnabend beim Auswärtsspiel in Rostock (3:1) sowohl einen Kreuzband- als auch Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Zudem wurde der Innenmeniskus in Mitleidenschaft gezogen. Das ergab die Auswertung einer MRT-Untersuchung am Sonntag im Universitätsklinikum in Dresden. In den kommenden Tagen wird in Absprache mit den Mannschaftsärzten entschieden, wo sich Dynamos Vize-Kapitän einem operativen Eingriff unterziehen wird. Anzeige

Tim #Knipping fällt mit Kreuzbandriss mehrere Monate aus: 28-Jähriger verletzt sich in Rostock schwer am Knie. Du wirst uns in jeder Hinsicht sehr fehlen, lieber Tim, wir wünschen dir eine gute & schnelle Genesung! Alle Infos & Stimmen: https://t.co/aEB8DD5D0L #sgd1953 pic.twitter.com/1v22TALxru — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 22. August 2021

„Erst einmal sind in dieser Situation all unsere Gedanken bei Tim. Dieser Ausfall wiegt für uns sehr schwer, denn Tim ist mit seinen Qualitäten als Mensch und Führungsspieler ein sehr wichtiger Anker in unserer Mannschaft. Wir wünschen ihm jetzt vor allem eine gute und schnelle Genesung”, sagte Ralf Becker und erklärte weiter: “Die Szene in Rostock, sah schon beim ersten Blick nicht gut aus. Leider haben sich nach umfangreichen Untersuchungen nun die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Tim hat schon so viele besondere Herausforderungen als Fußballer und Mensch in seinem Leben gemeistert, das wird er mit der Unterstützung von allen in unserem Team auch diesmal schaffen.”

Enttäuschung verdauen

Dynamos Abwehrhüne zog sich die schwere Verletzung bei einer Rettungsaktion in der 14. Spielminute des Ostduells am Samstagabend im Ostseestadion zu, als er einen Schuss von Rostocks Streli Mamba in höchster Not abblockte und danach im Rasen hängen blieb und sich dabei das Kniegelenk unglückliche überstreckte. Anschließend musste Knipping umgehend ausgewechselt werden.