Schock für Hannovers Vereine! Stadt lässt die Hallen dicht

Unter freiem Himmel während der Corona-Pandemie zu trainieren, das geht schon seit dem 7. Mai. Und auch in der Halle sollte das sportliche Treiben eigentlich am vergangenen Montag wieder losgehen. Das kündigte zumindest Boris Pistorius, Niedersachsens Minister für Inneres und Sport, an: „Viele Sportlerinnen und Sportler mussten bislang ausharren, weil ihre Sportart nur in der Halle stattfinden kann. Diese Zeiten sind nun erst einmal vorbei.“ Oder eben auch nicht ... Stadt: Komplette Öffnung erst am 15. Juni In Hannover können die Vereine zum jetzigen Zeitpunkt nicht in die Hallen gehen, eine vollumfängliche Öffnung soll erst zum 15. Juni erfolgen – in zweieinhalb Wochen. Die Mehrzahl der Hallen soll am 8. Juni 2020 geöffnet werden. Das wurde mehreren Vereinen auf Nachfrage zur Hallen-Situation per E-Mail mitgeteilt. „Aufgrund der Komplexität der Angelegenheit sowie der Notwendigkeit von individuellen Klärungen mit den einzelnen Schulen ist ein früherer Öffnungstermin nicht möglich“, ließ die Stadt am Nachmittag gegenüber dieser Zeitung ausrichten.

Die beiden 96-Geschäftsführer Frank Feldmann (l.) und Björn Pollmann bieten der Stadt Unterstützung in den Öffnungsfragen an. ©

Es wird mit „Hochdruck daran gearbeitet, die Voraussetzungen für die Öffnung der Schulsporthallen für den Vereinssport zu schaffen“. Aufgrund „der Hygienevorgaben“ wird es auch erforderlich sein, „Lückezeiten zwischen den Nutzungen verschiedener Vereine vorzusehen, um das Zusammentreffen und Vermischen unterschiedlicher Gruppen zu verhindern. Auch hierdurch werden sich die zur Verfügung stehenden Hallenzeiten reduzieren.“ Weiter geht es um die „Klärung von organisatorischen Punkten“ sowie auch um die „Verträglichkeit mit dem Schulbetrieb“, so die Erklärung der Stadt. Andere Städte waren in den Klärungsfragen offenbar schneller: In Göttingen und Delmenhorst sind die Hallen beispielsweise längst schon wieder freigegeben, auch an der Stadtgrenze in Langenhagen gibt es keine Probleme. Stadtsportbund schreibt Brandbrief an Schuldezernentin Der Stadtsportbund (SSB) hält das Vorgehen für nicht „akzeptabel“ und hat sich in einem Schreiben an die Schuldezernentin Rita Maria Rzyski gewandt. „Der Stadtsportbund hat in seinem heutigen Schreiben an die Schuldezernentin dargelegt, dass eine Hallenöffnung erst zum 8. beziehungsweise 15. Juni für den organisierten Sport in Hannover nicht akzeptabel sei“, teilt der SSB mit. „Bei allem Verständnis dafür, dass einzelne Hallen aus schulorganisatorischen Gründen nicht oder noch nicht zur Verfügung stehen, sollte es möglich sein, die Öffnung eines Großteils der Hallen bereits in der kommenden Woche zu ermöglichen.“ Stadtsportbund-Präsidentin Rita Girschikofsky wird im Gespräch noch deutlicher: „Die Stadt hatte lange genug Zeit, sich darauf vorzubereiten.“ Doch passiert ist bislang nichts.