Schock für Schweden: Zlatan Ibrahimovic verpasst EM wegen Verletzung

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic wird die Europameisterschaft in diesem Jahr wegen einer Verletzung verpassen. Das teilte der schwedische Fußballverband Svensk Fotboll per Twitter mit. Der 39-Jährige vom italienischen Erstligisten AC Mailand habe Nationaltrainer Janne Andersson am Samstag darüber informiert, dass er aufgrund einer Knieverletzung absagen müsse, hieß es.

