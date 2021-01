Schock für ManCity: Star-Spieler Kevin De Bruyne fällt verletzt wochenlang aus - Ausfall gegen Gladbach?

Manchester City muss vier bis sechs Wochen auf Kevin De Bruyne verzichten. Der belgische Nationalspieler habe sich am Mittwoch im Ligaspiel gegen Aston Villa (2:0) eine schwere Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen, teilte Trainer Pep Guardiola am Freitag mit. "Das ist ein herber Schlag für uns" , sagte der Spanier. "Unglücklicherweise für ihn und für uns wird er für einen wichtigen Teil der Saison ausfallen."

Der 29-Jährige fehlt dem englischen Premier-League-Klub damit nicht nur in der Viertrunden-Partie des FA Cups am Samstag gegen den Viertligisten Cheltenham Town. Auch das Liga-Topduell am 7. Februar gegen Meister FC Liverpool wird der frühere Bundesliga-Profi wohl verpassen. Zudem könnte es für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach am 24. Februar unter Umständen nicht reichen.