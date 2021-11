Schock nach RB-Test: FC Eilenburgs Ricardo Michael muss ins Krankenhaus

Paar Tage Ruhe verordnet

Der Defensivmann klagte über Kopfschmerzen, Schwäche- und Schwindelgefühle. Die herbeigerufenen Teamärzte von RB übernahmen die Erstversorgung, schickten den 19-Jährigen dann aber in die Uniklinik. Dort wurde er eingehend untersucht. „Es wurde eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen festgestellt. Es kann sein, dass ein Infekt im Anmarsch ist, es kann aber auch eine Reaktion auf seine Corona-Impfung sein. Genau lässt sich das noch nicht feststellen“, sagte Eilenburgs Trainer Nico Knaubel am Freitag.

Die Eilenburger haben im Testkick gegen RB Leipzigs personell aufgepeppte U19 den Kürzeren gezogen. 2:1 gewannen die Hausherren am Cottaweg © Christian Modla

Noch am späten Donnerstagabend hatte sich der Zustand von Michael stabilisiert und er wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Als Hausaufgabe gab’s ein paar Tage Ruhe verordnet. Dagegen waren die Zipperlein von Benjamin Henrichs auf der anderen Seite eher moderater Natur. „Er hat bereits nach 30 Minuten Probleme signalisiert“, so RB-Trainer Jesse Marsch. Zur Pause nahm er seinen Schützling vom Platz, der zuvor in der Partie gegen den Regionalligisten kaum Eigenwerbung betreiben konnte.