Spielt in seinem Kopf "eine Rolle": Leverkusen-Star Florian Wirtz hofft trotz Verletzung auf WM-Teilnahme

Eine MRT-Untersuchung brachte am Sonntag die bittere Gewissheit: Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen monatelang fehlen. Der 18-Jährige zog sich beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Sein Vater und Berater Hans Wirtz reagierte emotional auf die Hiobsbotschaft: "Bei mir wird die Schock-Starre noch ein paar Tage andauern. Ich habe die Szene nur im Stadion gesehen, ich konnte mir bislang die TV-Bilder nicht anschauen", erklärte der 68-Jährige gegenüber der Bild. "Ich habe das Gefühl, dass er gefasster ist als ich." Anzeige

Dennoch gab er zu, dass bei seinem Sohn trotz aller Trostversuche der Eltern "einige Tränen geflossen seien". Dies werde sich auch mit Blick auf die kommenden Wochen, in denen der Youngster vorerst die Zuschauer-Rolle einnehmen muss, nicht ändern. "Er wird bei jedem Spiel, das er verpasst, ein Tränchen vergießen. Das ist auch normal. Er ist noch so jung und liegt dieses Spiel. Aber Florian ist im letzten Jahr sehr gereift, er wird auch diese Situation professionell annehmen", sagt Vater Hans.

Besonders bitter für Wirtz und die deutsche Nationalmannschaft: Der Kreuzbandriss trifft den Ausnahmefußballer in einer Phase, in der sich der 18-Jährige in Topform und auf dem besten Weg zur WM in Katar befand. Der DFB-Auswahl steht der Offensivmann folglich bei der Vorbereitung auf die Endrunde am Jahresende zunächst nicht zur Verfügung. Erst im vergangenen September hatte Wirtz unter Hansi Flick debütiert. Der Bundestrainer erklärte, bereits mit dem Pechvogel telefoniert zu haben, um "ihm Mut zuzusprechen". Vater Hans dazu: "Es war auch eine schöne Geste vom Bundestrainer, dass er Florian angerufen hat."

Nun liege der Fokus jedoch auf einer schnellen Genesung. "Die Reha steht absolut im Vordergrund." Wirtz hofft hofft trotz seines Kreuzbandrisses auf die Teilnahme an der WM am Ende des Jahres. "Natürlich spielt das Thema in seinem Kopf eine Rolle", sagte sein Vater.