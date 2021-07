Schock statt Fest: Chemie Leipzig verwirrt Fans und Spieler

Leipzig. Ein kleines Fest inmitten der Vorbereitung sollte es für die gebeutelte BSG Chemie nach Flutlicht-Schock und bewegter Woche mit dem Testspiel gegen den FSV Zwickau werden. Was blieb, waren riesige Fragezeichen, verwirrte Spieler und allerlei Laufspiele zwischen Fans und Polizei nach Spielende. Pressekonferenz vor dem Spiel, acht TV- und Fotoreporter an der Außenlinie, zweihundert Zwickauer Gästefans, Dauergesang als zunächst friedlicher Wettstreit zwischen den Blöcken. Die schwarze Gewitterwolke hielt bedrohlich auf den Alfred-Kunze-Sportpark zu, verschonte jedoch die Zuschauer und ließ sie trocken. Pudelnass wurden dagegen die Spieler auf dem Rasen gemacht, denn sie kassierten eine historische Heimspielpleite: mit 1:7 unterlag Chemie dem Drittligisten aus Zwickau, dem man vor kurzem beim Pokal-0:1 noch mächtig getrotzt hatte. Anzeige

Am 29. Januar 1986 hatten die Saumsiegel, Stieglitz, Illge und Co gegen den damaligen FC Karl-Marx-Stadt mal 2:7 in Leutzsch verloren. Ein gewisser Heidrich erzielte damals zwei Treffer, Breitkopf und Scholz erzielten die Ehrentreffer. Diese Aufgabe übernahm dieses Mal Benny Luis, der den Ball zum zwischenzeitlichen 1:6 ins Netz stocherte.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Testspiel zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem FSV Zwickau. Die Leutzscher wurden vom Drittligisten FSV Zwickau mit 1:7 abgefertigt. ©

Die 1353 Fans, die am Mittwochabend gekommen waren und fleißig für das Flutlicht spendeten, hatten jedenfalls riesige Fragezeichen in den Augen. Was war hier los? Was sind solche Spiele wert, was sagen sieben Gegentreffer aus? „Erst einmal, dass wir noch ganz viel an den Stellschrauben drehen müssen“, so Trainer Miro Jagatic, den vor allem ärgerte, dass seine Mannen nicht das umgesetzt hatten, was er zuvor in der Kabine verlangt hatte.





Gästefans rasten nach Spielende aus

Drei Kopfball-Gegentreffer nach Flanken von außen deuten auf klare Defizite hin. Aber auch sonst ließen die Chemiker, die mit gleich fünf Neuzugängen in der Startelf angetreten waren, so ziemlich alles vermissen, was sie noch in der letzten Saison so stark gemacht hatte. Aggressivität, Geschwindigkeit, Zweikampfverhalten - alles wirkte hausbacken, Zwickau dagegen eine Nummer zu groß. Dabei haben beide Teams den gleichen Stand der Vorbereitung.

Nach Spielschluss Szenen wie nach einem unerwartet gewonnenen Sieg: Feiernde und singende Fans, die ihr Team anfeuerten und zum gemeinsamen Ritual forderten. Betretene Mienen und etwas Verwirrung. „Wie soll das erst werden, wenn wir hier gewinnen?“, fragte sich Florian Brügmann, der sicher alles, aber nicht diese Euphorie erwartet hatte. Spezielle Leutzscher Verhältnisse, die Spieler aufzubauen statt sie nach der herben Klatsche auch noch niederzumachen. Schon während des Spieles hatte sich die aktive Fanszene kreativ gezeigt und klargemacht, was sie vom NOFV-Entscheid bezüglich des Flutlichtes hält.