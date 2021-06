Verletzungs-Schock für England: Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold fehlt bei der EM

England muss bei der Europameisterschaft auf Trent Alexander-Arnold verzichten. Der Außenverteidiger des FC Liverpool hat sich im Testspiel am Mittwoch gegen Österreich (1:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Das ergaben Untersuchungen am Donnerstag, teilte der englische Fußball-Verband (FA) mit. Der 22-Jährige sei daher nicht in der Lage, bei dem bevorstehenden Turnier zu spielen. Er habe die Nationalmannschaft bereits verlassen und sei zur Rehabilitation zu seinem Klub zurückgekehrt. Erst am Sonntag will Nationaltrainer Gareth Southgate bekanntgeben, wen er als Ersatz nachnominiert.

