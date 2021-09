Schock trübt gutes Turnierfazit: DSC-Volleyballerinnen in Polen auf Platz zwei

Für die 23-jährige US-Amerikanerin war damit das Turnier schon beendet. „Das ist ein Schock für uns, zumal wir auf der Außenposition ohnehin dünn besetzt sind. Wir müssen jetzt die Diagnose in dieser Woche nach einem MRT abwarten“, erklärte Trainer Alexander Waibl, der beim Memorial Jerzy Górecki in Legionowo ohne die Stammkräfte Jennifer Janiska, Maja Storck, Jenna Gray und Madeleine Gates sowie Neuzugang Layne van Buskirk auskommen musste und deshalb die Mannschaft mit den drei VCO-Talenten Laura Berger, Julia Wesser und Lena Linke aufgefüllt hatte.

In der Vorrunde setzten sich die DSC-Damen gegen Istanbul mit 3:1 (25:19, 25:21, 21:25, 25:19) durch. Im zweiten Match gewannen die Elbestädterinnen gegen Gastgeber Legionovia Legionowo mit 3:0 (26:24, 27:25, 25:22) und erreichten damit das Finale. Das Endspiel verlor der deutsche Meister am Sonntag dann gegen Liga-Konkurrent SC Potsdam 1:3 (25:21, 23:25, 22:25, 18:25).

Muss sich erstmal alles einspielen

Alexander Waibl schätzte ein: „Ich möchte die Ergebnisse nicht überbewerten, da zum Beispiel bei Istanbul noch alle Nationalspielerinnen fehlten. Dennoch haben wir insgesamt ein gutes Turnier gespielt, was ein Stück oberhalb dessen war, was man erwarten konnte. Wir haben einige enge Situationen gut überstanden und auch das Zusammenspiel aus Block- und Feldabwehr, das wir bislang eigentlich nur theoretisch behandelt haben, funktionierte schon recht ordentlich.“ Wichtig sei auch die Abstimmung auf der Bank im neuformierten Trainerteam gewesen. „Auch dabei muss sich ja alles erstmal einspielen, müssen die Aufgaben neu verteilt werden“, so der Chefcoach.

In dieser Woche nun wird Waibl sein Team komplett zur Verfügung haben. So sind inzwischen Jenna Gray, Madeleine Gates, Layne van Buskirk sowie Maja Storck und Jennifer Janiska in Dresden eingetroffen, werden spätestens am Dienstag ins Training einsteigen.