Morey meldet sich nach Schock-Verletzung im DFB-Pokal: So geht es dem BVB-Profi

Abwehrspieler Mateu Morey von Borussia Dortmund muss sich nach seiner während des DFB-Pokal-Halbfinals gegen Holstein Kiel ( 5:0 ) zugezogenen Verletzung einer Operation unterziehen. Das bestätigte der 21-Jährige am Sonntag über Twitter. " Ich werde hart arbeiten, um stärker zurück zu kommen. Der Weg zur Genesung beginnt jetzt ", lauteten die kämpferischen Worte des jungen Spaniers.

Morey war gegen Kiel in der 72. Minute kurz nach seiner Einwechslung unglücklich mit dem Knie weggeknickt und musste im Anschluss unter offensichtlichen (und deutlich hörbaren) Schmerzen ausgewechselt werden. Spieler und Verantwortliche zeigten sich nach der Partie geschockt. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl bestätigte am Sonntag im Sport1-Doppelpass bereits "eine schwere Band- und Kapselverletzung" bei Morey, die eine lange Ausfallzeit nach sich ziehen werde .

Kehl: Moreys Schreie "waren sehr lange im Stadion zu hören"

Er war schon zuvor von einer langwierigen Verletzung ausgegangen. "Man konnte gleich sehen, dass Mateu sich sehr schwer verletzt hat. Seine Schreie waren sehr lange im Stadion zu hören, auch in der Kabine noch. Es tut uns alles sehr sehr leid für den Jungen", erklärte Kehl. Mit Blick auf das Pokalfinale gegen RB Leipzig am 13. Mai fügte er an: "Der Junge wird nicht dabei sein. Es ist ein Grund mehr, den Titel zu holen."