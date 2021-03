Schock für den VfB Stuttgart: Saison für Angreifer Wamangituka mit Kreuzbandriss beendet

Der VfB Stuttgart muss ohne Silas Wamangituka in die Schlussphase der laufenden Bundesliga-Spielzeit gehen. Wie der Aufsteiger am Sonntag mitteilte, zog sich der 21-Jährige bei der Auswärtspleite gegen den FC Bayern München (0:4) am Samstag einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zu. "Er wird in dieser Saison somit nicht mehr für den VfB auflaufen können und für mehrere Monate ausfallen", heißt es auf der Klub-Homepage. Über den genauen Therapieverlauf werde in den kommenden Tagen entschieden.

Anzeige