Schock vorm Trainingsstart: Wolfsburger Profi positiv auf Corona getestet

Mbabu befindet sich nun in häuslicher Quarantäne - und es sieht nach einem glimpflichen Verlauf aus. „ Kevin ist aktuell symptomfrei. Wir warten jetzt den weiteren Verlauf ab und sind hierzu wie auch schon in den vergangenen Monaten in einem engen und sehr guten Austausch mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Um 15.47 Uhr am Samstag meldete der VfL den Corona-Fall auf seiner Homepage. "Abwehrspieler Kevin Mbabu wird beim Trainingsauftakt der Wölfe am Samstagnachmittag fehlen. Der am Mittwoch durchgeführte Test auf das Virus ,Covid-19' wies bei dem Schweizer einen positiven Befund auf", heißt es dort.

Alle anderen Ergebnisse der Testreihen am Mittwoch und Freitag fielen negativ aus. Die Gefahr, dass sich weitere Spieler oder Mitarbeiter angesteckt haben könnten, sie minimal. Schäfer: „Um in einem Fall wie jetzt die Gefahren einer möglichen Ansteckung auf ein Minimum zu reduzieren, haben wir die Testzeiten so gelegt, dass Spieler und Staff-Team vor dem ersten gemeinsamen Training nicht zusammentreffen . Unser Testsystem hat somit funktioniert.“.

Am Donnerstag testet der VfL unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei RB Leipzig. Am Mittwoch, 5. August (18.55 Uhr), steht dann bereits das nächste Pflichtspiel an - im Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League 2019/20 bei Schachtar Donezk, voraussichtlich in Kiew. Dass Mbabu dann dabei sein kann, gilt als ausgeschlossen. Auch William, der andere Rechtsverteidiger im Kader, fällt wegen eines Kreuzbandrisses aus. In der vergangenen Woche gab es Gerüchte, nach denen der VfL am 19-Jährigen Rechtsverteidiger Issa Kabore vom belgischen Erstligisten KV Mechelen interessiert sei.

Gelingt in der Ukraine trotz des 1:2 im Hinspiel noch der Einzug in die nächste Runde, wartet am Dienstag, 11. August, im Viertelfinale beim Endrunden-Turnier in Nordrhein-Westfalen in Gelsenkirchen der Sieger der Partie FC Basel gegen Eintracht Frankfurt auf den VfL.