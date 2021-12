Schock zum Auftakt: HSV-Profi Leibold mit positivem Corona-Test

Der Vorbereitungsfrühstart des Hamburger SV in die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga hat mit einem Schock begonnen. Linksverteidiger Tim Leibold wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet und begab sich umgehend in Quarantäne, teilte der Club am Nachmittag und nur wenige Stunden nach der Testung mit. Zugleich konnte der HSV aber Entwarnung geben: Am Tag vor Silvester fehlten zwar mehrere weitere Spieler, alle hätten bei den PCR-Tests aber negative Ergebnisse aufgewiesen, hieß es von Seiten der Hanseaten. Anzeige

"Der gesamte HSV wünscht "Leibe" eine schnelle und reibungslose Genesung!", hieß es in der Vereinsmitteilung über Tim Leibold, der vom Pech verfolgt bleibt. Denn wegen eines Ende Oktober erlittenen Kreuzbandrisses hätte der Linksverteidiger seinem Verein ohnehin noch für mehrere Monate nicht zur Verfügung gestanden. Ob der 28 Jahre alte Vize-Kapitän in dieser Saison überhaupt noch einmal zum Einsatz kommen und im Aufstiegskampf helfen kann, ist ungewiss.

Während Robert Glatzel, Faride Alidou und Mario Vuskovic individuell arbeiteten, fehlten vier weitere Profis ganz. Bakéry Jatta und Jan Gyamerah erhielten aus privaten Gründen noch Sonderurlaub, Mikkel Kaufmann pausierte wegen einer Erkältung. Und Leihspieler Tommy Doyle durfte noch in seiner Heimat bleiben, weil er bei einer Rückkehr aus dem Virusvariantengebiet England in eine 14-tägige Quarantäne gehen müsste. Da er beim HSV bisher aber fast überhaupt keine Rolle gespielt hat, ist das vorzeitige Ende seiner Ausleihe im Gespräch.

Trainingslager im Hochrisikogebiet: In der HSV-Blase sicherer

Nach drei Trainingstagen in der Hansestadt plant der HSV am 2. Januar 2022 den Abflug ins Trainingslager nach Spanien, das mittlerweile als Hochrisikogebiet gilt. Die Hamburger wollen ihr Camp für knapp eine Woche in einem 20 Quadratkilometer großen Luxusresort in Sotogrande in Andalusien aufschlagen. Man wolle die Truppe komplett separieren und glaube, in der "HSV-Blase" sicherer zu sein als in der Heimat.