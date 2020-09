Schock zum Start: HSC dominiert, verliert aber in Oldenburg 0:1

HSC-Trainer Polomka will es gleich wissen. Offensiv stellt der HSC-Coach seine Mannschaft ein, das laufintensive Pressing schon am Strafraum des Gegners hinterlässt Eindruck. Oldenburg wirkt beeindruckt von dieser Überfalltaktik, leistet sich im Aufbau haarsträubende Fehler.

Im zweiten Durchgang lässt bei Hannover die Kraft nach, das Spiel verflacht. Oldenburg verteidigt lange Zeit solide weg. In der 85. Minute schließlich hat Ibekwe dann doch die große Chance, scheitert aber aus kurzer Distanz. Frust macht sich breit. Der HSC-Stürmer sieht Gelb-Rot, nachdem er den Ball weggedroschen hat.

"Aber so ist halt Fußball"

Und so steht am Ende eine Niederlage, "über die sich Oldenburg sogar selber wundert. Aber so ist halt Fußball", sagt Polomka und hebt das Positive hervor. Mit der Leistung könne man zufrieden sein. Im Vergleich zur Vorsaison sei die Qualitätssteigerung deutlich. Was fehlt: "Die Zielstrebigkeit fehlt noch im Angriff. Es ist aber auch schwer, wenn man gegen so eine massive Abwehr nonstop nach Lösungen suchen muss."