Schockdiagnose vor DFB-Pokal: Havelses Torben Engelking erleidet Kreuzbandriss

"Das ist ganz tragisch für den Jungen. Er wird uns nicht nur am Freitag brutal fehlen“, sagte Havelse-Coach Jan Zimmermann. Die Saison dürfte für den Linksfuß damit gelaufen sein. Passiert war das ganze im ersten Spiel der Regionalliga beim FC Oberneuland . Nach einer halben Stunde musste Engelking mit Knieproblemen ausgewechselt werden, jetzt kam die Schockdiagnose.

Der TSV Havelse tritt am Freitagabend (20.45 Uhr) in der ersten DFB-Pokalrunde bei Mainz 05 an. Wegen der Corona-Auflagen hatte der Regionalligist das Heimrecht mit dem Bundesligisten getauscht.