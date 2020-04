Der schönste 96-Moment für Niclas Füllkrug? "Puh... Das Spiel in Sandhausen!"

Niclas Füllkrug freut sich über den Anruf aus Hannover, Heimat eben. Denn 96 ist und bleibt die alte Liebe. In Bremen fühlt sich der 27-Jährige wohl, sein aktueller Arbeitgeber ist nicht zuletzt auch der Ausbildungsverein. „Aber 96 wird immer mein Heimatverein und mein Herzensverein bleiben“, sagt der gebürtige Ricklinger.

"Das Derbytor gehört auf jeden Fall dazu"

Deshalb denkt er gerne an die drei Profijahre in der Heimat. Der schönste 96-Moment in seiner Zeit zwischen 2016 und 2019? „Puh. Das Derbytor gehört auf jeden Fall dazu“, sagt Füllkrug – der Kopfball zum 1:0-Heimsieg gegen Braunschweig. Am Mittwoch ist das auf den Tag genau drei Jahre her, und bis heute unvergessen für 96.

Auch den Erstliga-Saisontreffer Nummer 14 in Leverkusen werde er nie vergessen, sagt Füllkrug, durch den zog er mit Fredi Bobic als 96-Rekordschütze gleich. „So einen Rekord vergessen die Leute nicht“, sagt Fülle, „und ich werde das auch nie vergessen! Aber der allergeilste Moment war natürlich das Spiel in Sandhausen!“