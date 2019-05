Scholz vor Wiedersehen mit 1. FC Lok: „Wer bis drei zählen kann, weiß, was ich geleistet habe“

Leipzig. Gewohnt gelassen geht Heiko Scholz ans Telefon. Eine besondere Aufregung ist beim langjährigen Coach des 1. FC Lok Leipzig vor der ersten Rückkehr als Ex-Trainer ins Bruno-Plache Stadion nicht zu spüren. Mittlerweile ist der 53-Jährige Coach des ambitionierten Regionalliga -Rivalen Wacker Nordhausen . Vor dem Spiel beider Vereine am Freitag (19 Uhr) sprach Heiko Scholz mit dem SPORT BUZZER.

Herr Scholz, wie wird das Spiel am Freitag im Bruno-Plache-Stadion für Sie?

Das ist ja vorbei und verarbeitet. Für uns ist das ein ganz wichtiges Spiel. Wir wollen noch Dritter werden. Derzeit sind wir punktgleich mit den Hertha Bubis. Ich habe das Spiel von Lok in Chemnitz gesehen, wo sie ganz knapp verloren haben. Das wird für uns ein schwereres Spiel. Freitagabend im Bruno-Plache-Stadion ist was Besonderes und da freue ich mich drauf. Emotional ist das Thema Lok abgehakt. Ich habe eine neue, herrliche Aufgabe.

Die gibt es immer. Aber wer bis drei zählen kann, der weiß, was ich geleistet habe. Die kritischen Stimmen gibt es immer, aber das ist mir Bockwurst. Dafür bin ich zu lange dabei. Am Ende hat es leider acht Spiele lang bei Lok nicht funktioniert.

Ach, es waren wichtige Spieler verletzt, Benny Kirsten war nicht mit dabei. Dann kam einfach eins ins andere. Vielleicht ist das nach fünf Jahren einfach so.

Es gibt von Ihrer Seite also keinen Groll?

Na klar, voll! Mein Freund Franz-Josef Wernze unterhält das ganze ja. Den Kunstrasenplatz, die renovierte Trainingshalle, das Profitum, das würde es ohne ihn ja nicht geben. Wenn man die Mannschaft jetzt sieht, dann können Rüdiger Hoppe und ich nicht so viele Fehler gemacht haben.

(lacht) Neee! Das wird viel erzählt. Ich bin nur Trainer, das ist ganz angenehm. Aber wir haben klare Ziele und einen Finanzplan. Es ist nicht so, dass wir einfach die Schatulle aufmachen. Ein Vorteil ist, wir bekommen jetzt ein neues Stadion, im Sommer geht’s los. Dann hoffen wir, dass wir in zwei, drei Jahren mal aufsteigen.

Bei Lok musste jeder Taler drei Mal umgedreht werden. Bei Wacker können Sie so viel ausgeben, wie Sie wollen – oder?

Es hat aber einen fahlen Beigeschmack, dass man nach einer Insolvenz so eine Mannschaft zusammenstellen kann. Andere Vereine mussten da tiefer runter. Aber das ist ein anderes Thema. Sportlich haben sie dieses Jahr überragend gespielt, das muss man so anerkennen Ich hoffe, dass Jena und Cottbus nicht runterkommen. Der BAK und Erfurt haben ja auch guten Truppen, und dann kommen noch Überraschungsmannschaften wie Hertha II oder jetzt Lok dazu. Der Aufstieg wird dann sehr schwer, zumal nächste Saison ja noch die Relegation dazu kommt.

Ist es praktisch, dass der Chemnitzer FC wahrscheinlich in die 3. Liga darf?

Was erwartet Ihre Mannschaft sportlich am Freitag?

Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen, mental sowieso. Wir haben in dieser Saison noch unsere Ziele. Platz 3, wie gesagt und im Thüringenpokal steht noch das Finale an. Das wäre für uns seit Jahren der größte Erfolg, wenn wir uns für die erste Runde im DFB-Pokal qualifizieren könnten. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe.