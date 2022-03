Schon acht Tore gegen Dynamo Dresden: Terodde wird zum echten Prüfstein

Dresden. Der Mann ist ein Phänomen – und eines, auf das Dynamo Dresden am Freitag (18.30 Uhr) im ausverkauften Harbig-Stadion unbedingt achten muss: Simon Terodde komplett 90 Minuten plus Nachspielzeit auszuschalten, ist eigentlich nicht möglich. Aber die Heimmannschaft von Trainer Guerino Capretti wird es, ja muss es mit aller Macht versuchen, ihn an die Kette zu legen. Der gebürtige Bocholter ist zwar schon 34, aber immer noch brandgefährlich: 19 Tore in 23 Saisonspielen beweisen das eindrucksvoll. Keiner in der Liga hat mehr getroffen als er. Anzeige

Terodde ist seit dieser Spielzeit auch Rekordtorschütze der 2. Bundesliga, denn am 20. November 2021 traf er auch beim 1:1 in Bremen und stellte mit seinem insgesamt 154. Tor im Unterhaus eine neue Bestmarke auf. Er ließ damit Dieter Schatzschneider (einst bei Hannover 96/153 Tore) hinter sich. Inzwischen steht Terodde schon bei 161 Toren. Er gilt als Prototyp eines hochgewachsenen, kopfballstarken und beidfüßigen Strafraumstürmers. Zweitliga-Tore schoss der 1,92 Meter große Knipser für Union (23 zwischen 2011 und 2014), den VfL Bochum (41 zwischen 2014 und 2016), den VfB Stuttgart (25 in der Serie 2016/17), den 1. FC Köln (29 in der Saison 2018/19), den Hamburger SV (24 in der Serie 2021/22) und nun eben Schalke. Dreimal war er schon Torschützenkönig im Unterhaus.