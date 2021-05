Schon alles klar mit 96? Der VfL Osnabrück hofft noch auf Sebastian Kerk

Sebastian Kerk spielt aktuell mit dem VfL Osnabrück um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Nach SPORTBUZZER-Informationen soll 96 an einer Verpflichtung des Offensivspielers interessiert sein. Sollten die Osnabrücker absteigen, ist so gut wie alles klar mit dem Wechsel nach Hannover.