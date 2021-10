"Schon extrem bitter": Stimmen zu Dynamo Dresdens DFB-Pokal-Aus gegen St. Pauli

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Für uns war das natürlich ein sehr schweres Spiel gegen einen qualitativ top Gegner im Moment in der Liga. Die Mannschaft hat in meinen Augen sehr gut gespielt. Es tut mir leid, dass sie sich im Moment einfach nicht belohnen, aber wir müssen sie weiter stärken und positiv bleiben. Ich glaube, wir werden in Kürze wieder belohnt werden. Wir waren jetzt ein paarmal knapp dran mit einer ordentlichen Leistung in allen Bereichen, läuferisch und heute waren auch spielerisch gute Momente dabei. Es gilt jetzt in Hinblick auf das wichtige Spiel am Samstag, dass wir da wieder Kraft tanken und positiv bleiben. " ©