Schon gegen Schalke: Volle Stadionauslastung bei Dynamo Dresden ab 1. April möglich

Dresden. Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden rechnet im kommenden Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am 1. April erstmals wieder mit einer Vollauslastung der heimischen Arena. „Endlich wieder 30.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion – diese Unterstützung wird ein ganz wichtiger Schlüssel auf dem gemeinsamen Weg zum Klassenerhalt sein. Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren wieder ein hoffentlich ausverkauftes Heimspiel erleben dürfen. In diesem Zusammenhang danken wir auch der Gesundheitsbehörde der Landeshauptstadt Dresden für das gemeinsame Vorgehen“, sagte Dresdens Sportchef Ralf Becker am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung.

Anzeige