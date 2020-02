Schon sechs Punkte verschenkt: Hannover 96 und die verflixte Schlussphase

Wenn bei Hannover 96 die letzten Minuten der regulären Spielzeit anbrechen, geht es in dieser Saison oft erst richtig los. Schon fünfmal in der laufenden Spielzeit überschlugen sich die Ereignisse bei den Roten erst in der Schlussphase - am Samstag gegen den Hamburger SV schon wieder.

Für die 96-Profis war der späte Ausgleichs-Schock in der 96. Minute nichts Neues. Schon häufiger gaben die Roten kurz vor Schluss eine Führung aus der Hand, vor zwei Wochen fiel gegen Wehen Wiesbaden kurioserweise auch in der sechsten Minute der Nachspielzeit der 2:2-Ausgleich für die Gastgeber. Wäre immer nach der 90. Minute Schluss, hätte die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak vier Punkte mehr auf dem Konto und stünde auf dem neunten Tabellenplatz der 2. Bundesliga.

Einmal nahm die wilde Fahrt in den finalen Minuten aber auch ein glückliches Ende für 96. Wir blicken in der Galerie für euch zurück auf fünf turbulente 96-Schlussphasen mit zwei Platzverweisen, drei Gegentoren - und "dreieinhalb" eigenen Treffern.