Schon wieder Berlin: Lok Leipzig fährt am Sonntag zum SV Lichtenberg 47

Leipzig. Es ist eine Premiere für den 1. FC Lok Leipzig: Zum ersten Mal in ihrer traditionsreichen Geschichte gastieren die Probstheidaer in der HOWOGE-Arena „Hans Zoschke“, benannt nach einem Widerstandskämpfer in der NS-Zeit. Zoschke wuchs in Berlin auf, im Viertel Lichtenberg. Dorthin geht es am Sonntag (13.30 Uhr im Livestream auf www.mdr.de) für die Männer von Lok-Coach Almedin Civa, um auf unbekanntem Grün SV Lichtenberg 47 herauszufordern. Übrigens war dies auch im heimischen Bruno-Plache-Stadion bisher nur ein einziges Mal der Fall: Vergangenen November trennten sich Lok und die Hauptstädter in der Regionalliga Nordost 2:2. Doppelpacker Djamal Ziane wurde zum Leipziger Held des Tages.