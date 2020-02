Schon wieder Rückstand! RB Leipzig bei Angelino-Debüt zur Halbzeit 0:1 hinten

Frankfurt. Am Freitag verpflichtet, nur zwei Tage mit der Mannschaft trainiert – und trotzdem warf RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann Winterneuzugang Angelino in der dritten Runde des DFB-Pokals gleich ins kalte Wasser. Der Linksverteidiger, der von Manchester City in die Bundesliga wechselte, lief anstelle von Marcel Halstenberg (rückte ins Abwehrzentrum) auf.

Handelfmeter nach Halstenberg-Fehler

Angelino machte seine Sache in der ersten Halbzeit bei Eintracht Frankfurt ordentlich – und war gleich am ersten Angriff beteiligt. Sein Pass zu Yussuf Poulsen wurde vom Dänen zu Patrik Schick weitergeleitet. Doch der Tscheche verzog auf der linken Strafraumseite deutlich. Wenig später stand der Spanier bei einer Flanke von André Silva viel zu weit von seinem Gegenspieler weg – ohne Konsequenzen.

RBL war sichtlich bemüht und setzte offensive Akzente. Schick hätte völlig frei stehend das 1:0 machen müssen (10.)Doch nach 16 Minuten war es die Eintracht, die in Führung ging. Halstenberg berührte im Strafraum den Ball ganz leicht mit der Hand. Der Video-Assistent überprüfte die Szene, Schiedsrichter Felix Brych zeigte auf den Punkt und Silva traf sicher zur Führung. Zehn Tage nach der 0:2 (0:0)-Niederlage bei der Eintracht in der Bundesliga geriet RBL erneut in Rückstand. Insgesamt schon das sechste Mal in Folge.

Nagelsmann lässt kräftig rotieren

Nagelsmann hatte am Montag angekündigt, einen seiner beiden Ibero-Zugänge auf jeden Fall auf den Rasen zu schicken. Er entschied sich für Angelino. „Angel kommt von einem der besten Trainer der Welt. Der wird ihm auch was auf den Weg mitgegeben haben. Wenn er das macht, was der Pep ihm immer gesagt hat, dann wird er sehr viel richtig machen“, sagte der Fußball-Lehrer. Der 23-Jährige hatte am Sonntag erstmals am Teamtraining teilgenommen und laut Nagelsmann „gut trainiert“.

Dani Olmo, der am Wochenende beim 2:2 (0:2) gegen Mönchengladbach ein starkes halbstündiges Debüt gefeiert hatte, nahm zunächst auf der Bank Platz. Neben Angelino erhielt Yvon Mvogo den Vorzug vor Stammtorhüter Peter Gulacsi. Außerden liefen Amadou Haidara, Yussuf Poulsen und Patrik Schick anstelle von Nordi Mukiele, Tyler Adams, Emil Forsberg und Timo Werner auf. Die kräftige Rotation machte sich bis zur Halbzeit allerdings nicht bezahlt...