Schon wieder verletzt! Ex-96-Profi Edgar Prib fehlt Fortuna Düsseldorf bis auf Weiteres

Im DFB-Pokal stand der Ex-Kapitän der Roten bereits für die Fortuna auf dem Platz. Beim 0:1-Sieg in Ingolstadt durfte Prib sogar von Beginn an ran. Bis zu seinem ersten Einsatz in Liga zwei wird es nun allerdings eine Weile dauern. Weil sich der 30-Jährige im Rahmen des Auswärtsspiels beim Hamburger SV am vergangenen Wochenende eine leichte Muskelverletzung zugezogen hat, steht er den Düsseldorfern bis auf Weiteres nicht zur Verfügung

Sieben Jahre in Hannover

Prib spielte nach seinem Wechsel aus Fürth sieben Jahre lang für Hannover 96 - war nach dem Re-Start in der vergangenen Saison so fit und mit seinen vier Toren auch so erfolgreich wie lange nicht. Für ihn ist der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf eine gute Lösung. Der Bundesliga-Absteiger geht als ambitionierte Mannschaft in die kommende Zweitliga-Spielzeit. Prib zählt mit den Düsseldorfern zu den Aufstiegskandidaten und steht damit in direkter Konkurrenz zu Hannover 96.