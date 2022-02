Schon zur Pause deutlich vorne: HSG siegt 31:20

Ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance ließen Edemissens Landesliga-Handballer, die gegen die Dritte des MTV Braunschweig einen Start-Ziel-Sieg landeten. Durch den Erfolg erhöhte die an drittletzter Stelle liegende HSG Nord ihren Vorsprung zu den Abstiegsrängen auf vier Punkte.

HSG Nord Edemissen – MTV Braunschweig III 31:20 (17:6). „Er war eine sehr starke Leistung von meiner Mannschaft. Die Körpersprache aller Spieler war Bombe“, freute sich HSG-Nord-Trainer René Gremmel, für den die Seinen besonders in Sachen Abwehrarbeit überzeugten. „Und wenn mal Bälle durchkamen, wurden sie fast alle von unserem Torwart Finn Arlt entschärft. Er hielt überragend, unter anderem drei Siebenmeter.“

Nach ihrem 6:1-Start (10.) schwächelten die Gastgeber kurzzeitig (6:3, 12.). Doch sie fanden schnell wieder in die Erfolgsspur, erhöhten bis zur Pause auf neun Tore. Im zweiten Abschnitt wuchs der Vorsprung schnell weiter, die nur mit acht Spielern angereisten Gäste hatten der HSG Nord nichts entgegen zu setzen. Im Gefühl des sicheren Sieges wechselte Gremmel munter durch. Zu ihrem ersten Einsatz in der ersten Herren kamen die A-Jugendlichen Corbin Elsholz und Lasse Planitz. „Beide haben ihre Sache gut gemacht“, lobte der HSG-Nord-Trainer, der auch Routinier Manuel Winkler hervorhob. „Manuel hat in der Mitte geschickt die Fäden gezogen.“