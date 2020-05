Schöne Lage, schönes Stadion: Erzgebirge Aues langer Weg zum Schmuckkästchen

Leipzig/Aue. Die Fußballer des FC Erzgebirge Aue sind so etwas wie die Gallier der 2. Bundesliga . Sie ärgern oft und gern die schier übermächtige Gegnerschaft. Seit 2018 haben sie zudem ein modernes Stadion, das 16.500 Zuschauern komfortabel Platz bietet. Und: Das Erzgebirgsstadion ist zweifellos die landschaftlich am schönsten gelegene Fußballarena Sachsens.

Im Mai 1928 war hier im Lößnitztal am Nordrand Aues das Städtische Stadion eingeweiht worden. Als Aue kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zum Zentrum des Uranbergbaus unter sowjetischer Regie wurde und die zahlreichen Bergleute nach schwerem Tagwerk Zerstreuung brauchten, genügte das bisherige Stadion nicht mehr. An alter Stelle wurde ein neues Oval gebaut, das immerhin 22.000 Sitzplätze aufwies. Am 20. August 1950 wurde es nach nur vier monatiger Bauzeit als Otto-Grotewohl-Stadion (benannt nach dem ersten Ministerpräsidenten der DDR) eingeweiht. Es sollen sogar 50.000 im Lößnitztal dabei gewesen sein. Erweiterungen und Umbauten erhöhten die Kapazität auf 25.000. Das war nötig, denn der damalige SC Wismut Karl-Marx-Stadt, der hier spielte, wurde dreimal DDR-Meister und war entsprechend populär.