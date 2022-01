Schönheit und Anmut müssen warten: RB Leipzig konzentriert sich auf die Ergebnisse

Der Kontrakt würde heute noch laufen, wenn da nicht eine suboptimale S04 -Spielzeit 2018/2019 und Tedescos Engagement in Moskau gewesen wäre. Dass der Fußball, der Schalke zum Vize-Titel geführt hat, kein ansehnlicher war, weiß er selbst. Man habe sich erfolgreich am Machbaren versucht, sagt Tedesco. Statt dem Kader Unmögliches überzuhelfen und in Schönheit zu verenden.

Vorzeigbare Bilanz

Platz Vier?

Wenn es in der Liga so weiter geht, kommen ziemlich genau 30 weitere Zähler dazu. Wären gesamt: 61. Reicht das zu Platz vier, der ins Champions-League -Glück führt? Wolfsburg wurde 2020/21 mit 61 Punkten Vierter. Gladbach kam 2019/20 auf 65, Leverkusen 2018/19 auf 58, Dortmund reichten 2017/18 schmale 55 Zähler.

Ja, Domenico Tedesco kann auch anders, schöner. Hat er in Moskau nachgewiesen, will er auch mit seinem erlesen besetzten RB-Kader zeigen. Schon beim 654-fachen Meister? Am 5. Februar spielen Peter Gulacsi und Co. beim FC Bayern München. Ein Wiedersehen mit Julian Nagelsmann, Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano. Bis dahin trainieren die Roten Bullen durch, wird an der Fitness und an den berühmt-berüchtigten Automatismen gewerkelt.