Schönstes Tor: RB Leipzigs Matheus Cunha für Puskas Award nominiert

Leipzig. Der Brasilianer Matheus Cunha vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist für den „Puskas Award“ - für das schönste Tor der vergangenen Saison - nominiert worden. Das teilte der Weltverband FIFA am Montag mit. Neben Cunha, dessen Treffer in Leverkusen im April es in die Auswahl schaffte, wurden neun weitere Profis in die Kandidatenliste aufgenommen. Darunter befinden sich Weltstars wie Lionel Messi und Zlatan Ibrahimovic. Im vergangenen Jahr hatte Mohamed Salah vom FC Liverpool die Auszeichnung erhalten.