Kopfball-Tor und 50-Meter-Hammer: Schick führt Tschechien in Schottland zum Auftaktsieg

Angeführt von einem überragenden Patrik Schick hat Tschechien bei der Europameisterschaft einen Auftaktsieg eingeheimst. Die Mannschaft aus dem deutschen Nachbarland setzte sich in der Gruppe D mit 2:0 (1:0) in Schottland durch und hat damit gute Karten, sich erstmals seit 2012 wieder für die K.o.-Phase eines großen Turniers zu qualifizieren. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte Schick. Der Stürmer von Bayer Leverkusen schoss beide Tore der Tschechen: Erst traf er mit einem platzierten Kopfball zur Führung (42.), dann veredelte er seine Leistung mit einem platzierten Linksschuss aus 50 (!) Metern, das bislang wohl schönste Tor dieser EM (52.). Von den schottischen Gastgebern kam insgesamt zu wenig, sie sind am kommenden Freitag im "Battle of Britain" gegen England bereits unter Erfolgsdruck, während Tschechien den nächsten Gegner Kroatien, der mit 0:1 in Wembley verlor, mit breiter Brust erwarten kann.

