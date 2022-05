"Schrecksekunde für uns alle": Medizinischer Notfall überschattet Leipziger DFB-Pokalsieg

Erst dann wurde wieder gefeiert. Freudestrahlend riss RB-Kapitän Péter Gulácsi den goldenen Pokal in den Berliner Nachthimmel. Der Weg dahin war hart: RB hatte nach 0:1-Rückstand und in Unterzahl erst im Elfmeterschießen mit 4:2 (1:1, 1:1, 0:1) gegen die Breisgauer gewonnen , deren Titeltraum jäh platzte. Freiburg-Trainer Christian Streich konnte den Vorfall nach dem Schlusspfiff nicht verdrängen, erklärte, dass er sich auch selbst "immer wieder dran erinnern" müsse, dass es "nur Fußball" sei, wenn die "Emotion hochkocht".

Dennoch: Ein wenig Party-Atmosphäre ließen die Leipziger anklingen. "Einfach geil", nannte Klostermann den ersten Titel der Vereinsgeschichte und erklärte, man habe sich "für eine geile Saison belohnt". Auch Emil Forsberg hob die kämpferische Glanzleistung der RB-Profis, die seit der Roten Karte gegen Marcel Halstenberg in der 58. Minute in Unterzahl auskommen und einen Rückstand aufholen mussten, hervor. "So zurückzukommen, ist einfach Wahnsinn, das zeigt Leidenschaft und Mentalität. Ich bin glücklich." Klubchef Oliver Mintzlaff äußerte: "Dass es am Ende so geklappt hat, ist unfassbar. Das braucht sicherlich ein bisschen. Unsere Welt dreht sich ja so schnell." Er werde sich "die Zeit nehmen, diesen Erfolg zu genießen".