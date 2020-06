Schritt für Schritt nach oben: RB Leipzigs Frauen bleiben "lernendes System"

Leipzig. Da sind sie also schon zweitklassig. Schritt für Schritt und abseits des großen Rummels arbeiten sich die Fußball-Frauen von RB Leipzig nach oben. Als die Regionalliga-Saison nach 15 Spieltagen wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, war das Team von Trainerin Katja Greulich souveräner und ungeschlagener Tabelle nführer. Was schließlich dazu führte, dass der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) die RB-Frauen zum Meister und Aufsteiger erklärt e.

Philosophie an die der Männer angelehnt

„Allein, wenn man sich die Hinrunden-Bilanz mit 37 von möglichen 39 Punkten anschaut, sagt das sicherlich einiges über die Leistung der Mannschaft aus. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir nächste Saison in der 2. Liga antreten “, sagt Trainerin Greulich. Irgendwie erinnert der Aufschwung des Frauen-Teams an die Entwicklung der Männer. 2017 wurden die RB-Frauen Landesmeister, 2019 Landespokalsieger, 2020 Regionalliga-Meister. Dazu schaffte in dieser Saison die 2. Mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga.

Mittag „wird ihren Weg als Trainerin gehen“

Dabei ist Anja Mittag eine große Hilfe. Die ehemalige Nationalspielerin, die Welt- und Europameisterin sowie Olympiasiegerin wurde, gehört seit einem Jahr zu RB. Als Spielerin und als Individualcoach für die Angreiferinnen. „Mich hat die Vision überzeugt, dass der Club irgendwann in der Bundesliga und sehr wahrscheinlich in der Champions League spielen will. So kann ich einer Mannschaft, die klein anfängt, helfen zu wachsen und etwas Großes auf die Beine zu stellen“, sagte die 35-Jährige in einem RB-Interview.