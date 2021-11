Schritt Richtung Bundesliga-Klassenerhalt: Riege des Dresdner SC nutzt Heimvorteil

Dresden. Vor knapp 500 Zuschauern haben die DSC-Turnerinnen beim zweiten Bundesliga-Wettkampf den Heimvorteil in der Margon-Arena genutzt. Die Riege um Teamkapitän Jule Mehnert und die erfahrene Julia Vietor erkämpfte sich mit 176,400 Punkten den siebenten Platz und hat damit vor dem abschließenden Wettbewerb in zwei Wochen in Waging einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Denn die Elbestädterinnen liegen nach zwei Wettbewerben jetzt vor der TG Hannover, die diesmal deutlich auf Rang acht verwiesen wurde. Anzeige

„Waren fast selbst überrascht, dass es so gut läuft“

Zwei Wermutstropfen gab es dennoch. Sportlich gesehen haben die Schützlinge von Tom Kroker an den ersten drei Geräten Boden, Sprung und Barren eine Top-Leistung abgeliefert, sich gegenüber Mannheim deutlich gesteigert. Zum Schluss aber kam der berüchtigte „Zitterbalken“, an dem die DSC-Mädels insgesamt sechs Abgänge verschmerzen mussten und damit auch einen möglichen sechsten Platz aus der Hand gaben. Einzig Julia Vietor, die wegen Studium und Arbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren am wenigsten trainieren konnte, blieb standfest.

„Wir waren sehr gut drauf, haben die Kulisse richtig genossen und waren fast selbst überrascht, dass es so gut läuft. Am Balken sind wir aus diesem Flow leider rausgekommen, das war natürlich ärgerlich. Da wollten wir vielleicht dann zu viel und alle perfekt durchturnen“, meinte Jule Mehnert, die aber zugleich anfügte: „Trotzdem können wir stolz sein und positiv nach Waging fahren, um dort mit einer ähnlichen Leistung den Klassenerhalt zu sichern.“

Zwei Drittel weniger Zuschauer

Die 22-jährige Julia Vietor nahm ihre jungen Teamgefährtinnen ein wenig in Schutz: „Am Balken war am Ende die Aufregung zu groß und für die Kleinen ist es nicht leicht, die Konzentration über vier Geräte zu halten. Mir selbst hat dieser Wettkampf Lust auf mehr gemacht, ich möchte das Team auch in Waging gern unterstützen.“