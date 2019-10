Breitenreiter und Hecking sehen 96-Pleite - auch Schröder nach Panne im Stadion

Er hätte sicher lieber in einem Pariser Sternehotel mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, Kremlchef Wladimir Putin, Monacos Fürst Albert II. und Scheich Tamim bin Hamad al-Thani aus dem Emirat Katar geplaudert.

Es wäre sicher um Jacques Chirac gegangen, den Gerhard Schröder einen „engen Freund“ nannte. Des ehemaligen französischen Staatspräsidenten wurde gestern in der Kirche Saint-Sulpice gedacht, aber Schröder war in der HDI-Arena. Eine peinliche Protokollpanne verhinderte seine Reise nach Frankreich, die für gestern Früh geplant war. Es hatte keine Einladung für den Altkanzler gegeben, seine Anfrage war abgelehnt worden, als der Élysée-Palast sich entschuldigte, war es zu spät.

Neun Recken-Profis in der HDI-Arena

Den 96-Besuch beim Recken-Sieg gegen Flensburg beantworteten die Handballer mit neun Profis am Montagabend. Geschäftsführer Eike Korsen (36) hatte sogar seine Freundin Ramona (30) dabei, die zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftauchte. „Bei unseren Spielen bin ich so im Tunnel, dass ich null Zeit für sie habe“, erklärte Korsen.

Seit vier Jahren ist es Liebe, die TSV brachte beide sogar indirekt zusammen. Ramonas Eltern haben eine Firma, die im Recken-Sponsorenpool ist. Die Prominenz am Monatg kam spät, aber zahlreich: Ex-Bremen-Trainer Alexander Nouri (40), Wolfsburg-Sportdirektor Jörg Schmadtke (55), Innenminister Boris Pistorius (59), Ex-96-Trainer André Breitenreiter (45).