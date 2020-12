Deutsches NBA-Duell zwischen Schröder und Kleber: LA Lakers besiegen die Dallas Mavericks deutlich

NBA-Meister Los Angeles Lakers hat sich nach der Auftaktniederlage gegen den Stadtrivalen Clippers mit einem Sieg in der nordamerikanischen Basketballliga zurückgemeldet. Dennis Schröder trumpfte beim 138:115-Sieg gegen die Dallas Mavericks am Freitag (Ortszeit) mit 18 Punkten und sechs Assists erneut auf. Die Mavericks mit Maximilian Kleber verloren auch ihr zweites Saisonspiel.

Daniel Theis durfte von Beginn an ran, zog allerdings mit den Boston Celtics mit 95:123 daheim gegen die Brooklyn Nets klar den Kürzeren. Kevin Durant und Kyrie Irving waren bei den Gästen zum zweiten Mal in Folge nicht zu stoppen. Durant erzielte 29 Punkte, Irving sogar 37. Den zweiten Sieg der neuen Saison fuhren auch die Clippers ein. Sie bezwangen die Denver Nuggets, bei denen Isaiah Hartenstein in zehn Minuten auf sechs Punkte kam, mit 121:108. Außerdem setzte sich Vizemeister Miami Heat mit 111:98 gegen die New Orleans Pelicans durch, und die Milwaukee Bucks triumphierten trotz eines schwachen Auftritts ihres Stars Giannis Antetokounmpo mit 138:99 gegen die Golden State Warriors.